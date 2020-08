Altro podio Canturino Montoli terzo ad Ancona La gara Juniores nelle Marche con un’altra gioia del team comasco.

E siamo a tre. Tre podi, tre terzi posti l’uno dietro l’altro delle squadre comasche, in altrettante gare corse in questa stagione ciclistica 2020 iniziata in grandissimo ritardo a causa del Covid-19. A sorridere, ieri pomeriggio a Castelfidardo (in provincia di Ancona) è stato Andrea Montoli che, come detto, ha firmato il tris d’inizio anno per il Club Ciclistico Canturino 1902, a secco sì di vittorie fino a questo momento, ma comunque in grado di mettere in ogni corsa uno dei suoi sul podio.

In attesa del campionato regionale che si correrà domani a Monza, la squadra del direttore sportivo Andrea Arnaboldi è stata protagonista nelle Marche in tutti i momenti salienti della prova, consentendo così al suo Montoli di infilarsi nel pertugio giusto, chiudendo nel gruppetto di quattro corridori che s’è aggiudicato la corsa.

A primeggiare è stato Mathias Vacek che, dopo oltre 126 chilometri a quasi 40 orari, ha messo alle sue spalle Andrii Ponomar (Team Ballerini), secondo a 3” dalla vittoria; in terza piazza, come detto, Montoli del Cantuino 1902 staccato di 8”, mentre in quarta piazza s’è posizionato Andrea Piras (Aspiratori Otelli Cadeo). Staccati di 39” i primi inseguitori, regolati nella volata conclusiva da Davide De Pretto.

