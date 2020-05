Archetti vince a Vertemate Virtuale, ma pur sempre gara La Vertematese, organizzatrice dell’evento, ha pensato di trasferire la prova per Allievi dalla strada al web.

Un “bottino” di 48 iscritti, di cui 32 arrivati fino al traguardo. Una gara tutta da gustare, con l’unico riferimento, il web, a sostituire la strada, il plotone e i fuggitivi di turno. Si è chiusa con la Vittoria di Riccardo Archetti (Bustese Olonia) la prima edizione virtuale della gara per Allievi di Vertemate.

A causa del divieto di gareggiare su strada, la Vertematese, organizzatrice dell’evento, ha pensato di trasferire la prova sul web e, attraverso Zwift, ha davvero fatto centro, raccogliendo, come detto, poco meno di una cinquantina di iscritti appartamenti a società di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Trento, Bolzano, Umbria e Svizzera.

«Siamo contenti di essere riusciti a raggiungere così tanti ragazzi - spiega Laura Sesana, coordinatrice dell’attività ciclistica della Vertematese - e ringraziamo anche chi ci ha contattato, ma non è riuscito a partecipare alla gara per la mancanza di mezzi adeguati. Gareggiare realmente è ovviamente molto diverso, ma in questo momento è l’unico strumento che permette ai ragazzi di potersi confrontare».

Primo dei comaschi si è classificato Roberto Sesana (Vertematese), 16° alla conclusione della gara a 3’26” dal vincitore di giornata.

Classifica: 1) Riccardo Archetti (Bustese Olonia) che ha chiuso la prova in 42’54”; 2) Filippo Turconi (Bustese Olonia) a 2”; 3) Alessandro Cattani (Bustese Olonia) a 4”; 4) Christian Piffer (Velosport Mezzocorona) a 5”; 5) Riccardo Sacchetti (Biassono) a 10”; 6) Tomas Chianello (Biassono) a 13”; 7) Simone Fracchetti (Alto Adige) a 16”; 8) Renato Favero (Veloce Club Bassano) a 17”; 9) Edoardo Rulli (Gubbio Ciclismo Mocaiana) a 1’59”; 10) Davide Eusepi (Alma Juventus Fano) a 2’01”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA