Basket giovanile Slittano in tornei Slitta infatti ulteriormente, e soprattutto in data da destinarsi, l’inizio dei campionati giovanili nazionali. Lo ha reso noto la Fip

Una brutta notizia per le squadre d’Eccellenza del Progetto Giovani Cantù e quindi di riflesso per tutta l’attività del vivaio canturino.

Slitta infatti ulteriormente, e soprattutto in data da destinarsi, l’inizio dei campionati giovanili nazionali. Lo ha reso noto la Fip in quanto, in considerazione della situazione sanitaria del Paese, non è possibile stabilire l’organizzazione dei campionati entro il termine del 31 dicembre, così come era previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione 20/21.

Un atto in realtà formale da parte della federazione, che però getta nuove ombre sullo svolgimento della stagione.

La stessa Fip precisa infatti che il periodo di svolgimento e lo sviluppo dei campionati d’Eccellenza maschili ed Elite femminili sarà comunicato in base alle successive indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Alcuni di questi campionati nazionali erano in procinto di partire a inizio novembre, ma erano stati stoppati dalla nuova emergenza sanitaria.

Ovviamente in seconda battuta restano congelate tutte le categorie giovanili regionali, per le quali non erano stati nemmeno composti i calendari.

Vale la pena ricordare che il Comitato Regionale Lombardia ha fissato al 7 marzo il termine ultimo per l’inizio di tutti i campionati senior e giovanili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA