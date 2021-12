Biglietti in vendita per Vicenza

Mille posti nel settore ospiti Non è esclusa una larga partecipazione dei tifosi azzurri. Domenica si gioca alle 16.15

Sono in vendita da ieri i biglietti per la partita di Vicenza, trasferta abitualmente molto seguita dai tifosi del Como negli anni passati. E sarà probabilmente così anche quest’anno, considerando anche la collocazione favorevole della gara, domenica pomeriggio alle 16.15.

Tra l’altro, il settore ospiti dello stadio Menti ha comunque una capienza abbondante, di quasi mille posti, non dovrebbe essere dunque difficile trovare posto per chiunque decida di seguire il Como in Veneto trovare posto

I biglietti sono acquistabili tramite il circuito Ticket One, sul sito e nei punti vendita consueti. Il biglietto ospiti a prezzo intero costa 15 euro, ci sono poi riduzioni per donne, over 65 e Under 18, a 12 euro, e infine per gli Under 14 il biglietto costa 8 euro.

Non sarà questa l’ultima trasferta dell’anno, perchè due settimane dopo, il giorno di Santo Stefano, è in programma un’altra gara esterna a cui i tifosi tengono molto, la trasferta di Cremona. In mezzo, sabato 18, la partita in casa con la Reggina alle 14. E saranno queste le ultime due gare del girone di andata, sempre caratterizzato da una buona presenza di pubblico, sia in casa che fuori.

