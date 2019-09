Cantà in campo sabato C’è il Trofeo Lombardia Sabato al PalaBancoDesio alle 19 contro Brescia e domenica contro una tra Cremona e Cedevita

Cantù è (quasi) pronta per affrontare il tradizionale impegno del “Trofeo Lombardia” - sabato al PalaBancoDesio alle 19 contro Brescia e domenica contro una tra Cremona e Cedevita -, dopo aver disputato cinque partite di preseason, vincendone tre con Virtus Bologna (al debutto), Treviglio e Varese, perdendo contro l’Olimpia Milano a Castelletto sopra Ticino e, a Parma, la “rivincita” con la Virtus nella semifinale del “Memorial Bertolazzi”. In Emilia, Cantù ha reintegrato in gruppo Collins, fermo contro Treviglio e Milano ma - nonostante una forma fisica non ottimale - già decisivo al rientro in campo nel derby con Varese, autore del canestro della vittoria a due secondi dal termine che ha assegnato a Cantù il terzo posto al torneo. Il “Lombardia” sarà l’occasione per vedere all’opera l’ultimo arrivato, Young, guardia presentata nei giorni scorsi e in arrivo dai Qunnipiac Bobcats. Resta in dubbio – ma quasi certamente non ci sarà – il play Clark, che ha accusato un’elongazione al gemello laterale della gamba destra: l’intenzione e la priorità dello staff canturino sono comunque quelle di non forzare il rientro del giocatore per il weekend, focalizzandosi solamente sul totale recupero dell’atleta per la prima giornata di campionato, in programma a Brindisi giovedì 26.

