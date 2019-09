(Foto by Andrea Butti)

Colllins (Foto by Andrea Butti)

Cantù batte Brescia Domani gioca la finale Domani sera (palla a due alle 19.30) la finale per il primo posto del Trofeo Lombardia 2019

L’Acqua San Bernardo giocherà domani sera (palla a due alle 19.30) la finale per il primo posto del Trofeo Lombardia 2019. Il verdetto magari è un po’ soprendente visto che, solo la scorsa settimana a Parma, Brescia aveva battuto la Virtus Bologna che il giorno prima aveva strapazzato Cantù. Invece la squadra di coach Pancotto è stata capace di imporsi comandando il match costantemente, dopo un effimero vantaggio bresciano dei primi 90”, facendo leva su una leggera ma costante superiorità ai rimbalzi (38 a 31 per Cantù il totale di squadra, 10 per Hayes, 9 Burnell, 7 Wilson) e sull’efficacia al tiro con un positivo 56% da due e un più che discreto 35 da tre, con i picchi di Rodriguez e soprattutto di Wilson. Punteggio finale 84-72

