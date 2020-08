Cantù, c’è subito Milano

nella prima di Supercoppa Esordio il 27 agosto al Forum, con orario ancora da definire. La prima in casa con Brescia due giorni dopo

In attesa degli orari ufficiali, che la Legabasket ufficializzerà soltanto la prossima settimana, questo il calendario di Cantù nel girone A della Supercoppa 2020: il 27 agosto AX Armani Exchange Milano-Acqua San Bernardo Cantù, il 29 Acqua San Bernardo Cantù-Germani Brescia, l’1 settembre Acqua San Bernardo Cantù-AX Armani Exchange Milano, il 4 Openjobmetis Varese-Acqua San Bernardo Cantù e il 7 Acqua San Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese.

I biancoblù, dunque, esordiranno in casa a Desio il 29 agosto con Brescia.

Un solo girone, il D, si disputerà in una sorta di “bolla” sul modello Nba. Nel senso che tutte le partite saranno disputate a Olbia, al Geo Village Sport&Wellnes Resort, in modo tale da contenere i costi di trasferta per Happy Casa Brindisi, Virtus Roma e Prosciutto Carpegna Pesaro, che affronteranno il Banco di Sardegna Sassari, a Olbia di casa - per la preparazione e non, da anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA