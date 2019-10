Cantù cerca il riscatto a Castellana Grotte Dopo la sconfitta interna all’esordio, la Pool Libertas a caccia di punti nella trasferta pugliese.

Sconfitta all’esordio in casa da Reggio Emilia, Cantù è volata ieri in Puglia per affrontare nel pomeriggio odierno la gara contro Castellana Grotte. Quest’ultima, peraltro, come la Libertas non ha colto punti nella prima partita della stagione 2019-2020, sconfitta in trasferta dalla Kemas Lamipel Santa Croce e, dunque, nella concreta necessità di smuovere la classifica subito, fin da oggi al PalaGrotte, per non dare un brutto segnale ai suoi sostenitori.

Sarà, insomma, un incontro tutto da vivere, a dimostrazione che la rinnovata A2 a un unico girone ha una pasta del tutto differente da quella vista fino allo scorso anno, obbligando i protagonisti in campo agli straordinari per non perdere terreno rispetto agli altri concorrenti diretti.

Diversamente dal resto del programma di A2, il fischio d’inizio del match del PalaGrotte è fissato alle 17.

