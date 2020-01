Cantù, ciao ciao Rodriguez

Lo hanno già presentata a Teramo Come annunciato, si sono separate le strade della San Bernardo Cinelandia e del play italodominicano

Si sono separate – questa volta ufficialmente dopo il deposito in Lega della rescissione del contratto -, le strade della Pallacanestro Cantù e del play italodominicano Yancarlos Rodriguez. Il giocatore torna in Abruzzo, agli Sharks Roseto, società con cui si era messo in luce la scorsa stagione in A2 prima di passare a Cantù.

E non sono mancati i saluti di prassi della società: «S.Bernardo-Cinelandia Pallacanestro Cantù saluta Yancarlos Rodriguez, al quale la società augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva», arrivato dopo la presentazione del play nella sua nuova società. Non ci saranno interventi sul mercato per rimpiazzare Rodriguez, ma è stato promosso il play del Pgc Tommaso Lanzi, classe 2002.

Intanto, è ripreso il progetto “Cantù è Basket”. Jeremiah Wilson, statunitense di passaporto portoghese, è stato ospite dell’Istituto Santa Marta di Vighizzolo, frazione di Cantù, con Valerio Rossi e Federico Rigamonti, allenatore e fisioterapista del Basket Team Femminile ’92.

