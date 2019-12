Cantù, il menù di Natale? Allenamento e poi in viaggio Settimana stressante tra partite (tre), trasferte e sedute in palestra. Mai un giorno di riposo.

Arriva il Natale e, per molti sportivi e tifosi, è tempo di tranquillità e riposo. Non per la Pallacanestro Cantù - e di conseguenza per i suoi tifosi - che sarà impegnata in un tour de force imposto da calendario e trasferte.

Ieri, per esempio, la squadra è tornata da Trieste all’alba, ma si è ritrovata comunque in palestra in serata per un allenamento. Il perché è presto spiegato: a Santo Stefano, la San Bernardo Cinelandia affronterà la sfida - cruciale - sul campo di Pesaro alle 17.30. Quindi, ieri in campo e così anche oggi pomeriggio e domani: la mattinata di Natale sarà infatti passata in palestra, prima della partenza per le Marche alle 15.30 da Vighizzolo.

Una volta a Pesaro, al mattino del 26 la squadra sosterrà la consueta rifinitura per poi giocare nel pomeriggio. La ripartenza da Pesaro sarà immediata, perché gli impegni stringono: il 27 riposo alla mattina e allenamento nel pomeriggio. Ancora in campo il 28 mattina, domenica 29 la sfida contro Brescia a mezzogiorno.

