Cantù inizia a Brindisi In casa solo alla terza

Inizio a Brindisi, gran finale a Milano: la corsa alla salvezza della Pallacanestro Cantù ha ora una tappa di inizio e una finale. Pronto il calendario di serie A, il cammino di Cantù partirà giovedì 26 settembre dalla Puglia – primo turno spalmato su tre giorni – per poi interrompersi subito, per la giornata di riposo essendo il campionato a 17. Ergo, l’esordio al PalaBancoDesio sarà solo alla terza giornata, il 6 ottobre, contro Reggio Emilia. Le date da segnare? Giochino facile facile. E quest’anno saranno anche di più, dopo le promozioni eccellenti dalla A2. Alla 4ª giornata il confronto con i campioni d’Italia di Venezia, alla 5ª ci sarà il primo faccia a faccia tra Cantù e il suo ex coach Nicola Brienza per la sfida in casa contro Trento, all’8ª Cantù e i suoi tifosi riabbracceranno la neopromossa Virtus Roma e l’ex Jefferson.

