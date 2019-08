Canturino a Vertova per la “Due Giorni” Domani e domenica la classica Internazionale della categoria juniores nella Bergamasca. Energy Team in gara a Sarzana.

Il Club Ciclistico Canturino 1902 sarà in gara domani e domenica per la Due Giorni Ciclistica Internazionale Juniores di Vertova, una sorta di prova generale del campionato del mondo di categoria quest’anno in programma a fine settembre in Gran Bretagna.

La prima corsa, domani, metterà in palio il 18° Memorial Pietro Merelli: la partenza è prevista alle 14, con arrivo alle 15.50 dopo 81,2 chilometri. Il Canturino 1902 schiererà al via Vergobbi, Motta, Ceriani, Mezzanotti e Bergna.

Domenica, il 49° Trofeo Emilio Paganessi si correrà sulla distanza di 134 chilometri, con partenza alle 9 e arrivo alle 12.15. Per il Canturino correranno Roda, Montoli, Bagatin, Ferronato e Pollicini. .

L’Energy Team di Albese con Cassano, invece, sarà impegnato domenica in Liguria per il Memorial Magni Luciani di Marinella di Sarzana. Si parte alle 13.45 con un primo circuito da percorrere sei volte e il circuito conclusivo per ulteriori cinque passaggi.

