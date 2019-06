Canturino, colpo di Montoli E Roda-Bagatin nella top ten Successo lariano, in solitaria, in provincia di Cuneo tra gli Juniores.

Nella domenica del pedale della categoria Juniores spicca la vittoria di Andrea Montoli (Club Ciclistico Canturino 1902) nella 61a edizione del Gran Premio Ucat corso oggi pomeriggio a Paesana, in provincia di Cuneo.

Il portacolori lariano, infatti, ha staccato tutti i suoi avversari, arrivando in solitaria sul traguardo di giornata con ben 25” di vantaggio sui suoi più prossimi inseguitori, vale a dire Valter Calzoni e Luca Cretti, entrambi della Massì Supermercati.

Nella prova corsa in Piemonte sulla distanza di 102 chilometri, buone notizie sono arrivate anche da altri due corridori del Canturino 1902: Lorenzo Roda, quinto all’arrivo, e Christian Bagatin, settimo sotto lo striscione, hanno messo in luce una discreta forma fisica, lasciando ben sperare per i prossimi appuntamenti in calendario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA