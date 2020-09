Cerutti, chiamatelo “Cannibale”

Sempre più leader nel Tricolore Il fuoriclasse comasco ha vinto anche le due prove di Massa Marittima

Dopo le due prime sfide nel campionato italiano di Motorally in Basilicata, il torneo off-road sulla lunga distanza ha messo in campo il terzo e quarto round questa volta in Toscana.

La località scelta è stata Massa Marittima in provincia di Grosseto, dove nello scorso fine settimana si è gareggiato e dove ancora una volta il comasco Jacopo Cerutti ha dominato la scena.

Una competizione tricolore che ha visto al via ben 134 concorrenti che hanno davvero lottato per conquistare i punti in palio in ogni raggruppamento.

Primo nella classifica Assoluta e primo anche nella classe 450 è risultato al termine di ogni giornata il pilota di Montorfano e portacolori del Team Solarys Jacopo Cerutti che grazie a questo poker di successi domina la scena tricolore di questa stagione 2020.

