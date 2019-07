Cervelli in fuga, Sacripanti trova panchina in Polonia

Non resterà senza panchina Stefano Pino Sacripanti che, dopo 19 stagioni consecutive (cioè da quando aveva esordito nel mondo dei professionisti), non aveva trovato collocazione nella serie A italiana. Invece, adesso, per il tecnico canturino (l’ultima stagione sulla panchina della Virtus Bologna, con il primo esonero della carriera in favore di Sasha Djordjevic) si aprono le porte della massima divisione in Polonia: ha infatti trovato l’accordo con lo Stelmet Enea BC Zielona Gòra. Il quintetto polacco, che ha già disputato l’EuroLeague, sarà protagonista dell’ Energa Basket League e della Vtb League.

