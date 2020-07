Cesarini e Arrigoni sono vicini al Como Due importanti giocatori del Siena sarebbero in trattativa.

Si è detto di Brighenti, l’attaccante del Monza che pare aver messo il Como in cima ai suoi desideri. Ma le voci di mercato cominciano a intensificarsi, e ieri da Siena è arrivata l’indiscrezione che ci sarebbe un interesse anche per l’attaccante dei toscani Alessandro Cesarini, uno dei giocatori più importanti della rosa senese, che però è in scadenza di contratto.

Cesarini ha 31 anni, quindi anche in questo caso si tratta di una punta esperta. Sei gol per lui quest’anno, ma un bottino più corposo nelle annate precedenti, a parte l’anno scorso in cui è stato poco impiegato: Cesarini ha giocato tra l’altro due stagioni nella Reggiana e in precedenza due a Pavia dove ha realizzato 24 gol in due campionati.

Insieme al nome di Cesarini è circolato, sempre legandolo al Como, quello di un altro giocatore del Siena, il centrocampista Tommaso Arrigoni, 26 anni, cinque gol all’attivo per lui in quest’ultima stagione. Arrigoni, però, è ancora sotto contratto con la società toscana.

