La “Casartelli” nuova versione. Assegna anche il titolo italiano

Mentre sulle finestre del municipio appaiono due stendardi in memoria delle vittorie olimpiche di Paolo Pedretti nell’Inseguimento a squadre di Los Angeles 1932 e, proprio accanto, di Fabio Casartelli a Barcellona 1992, Albese con Cassano si prepara ad accogliere domani il primo Campionato italiano randonnée a squadre.

Quattro i percorsi previsti, rispettivamente da 58, 75, 114 e 200 chilometri. Il “corto” toccherà Oggiono, Civate e Oliveto Lario, per poi salire a Valbrona e ridiscendere ad Albese con Cassano, per un totale di 418 metri di dislivello.

Il “medio”, per 606 metri di dislivello, non salirà da Onno, ma proseguirà vero Bellagio per poi affrontare il Ghisallo e, da lì, tornare all’arrivo.