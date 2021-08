Da Cancano alla Stellina

Riflettori puntati sui comaschi Sono diverse e di prestigio le gare di corsa in montagna del fine settimana

C’è solo l’imbarazzo della scelta. Il menù della corsa in montagna di domenica è ricco e diversi atleti comaschi ci “si ficcano”. Giro dei laghi di Cancano; Vararo-Crocetta; Rasura-Bar Bianco, Challenge Stellina e Colombina trail running, gli appuntamenti.

A iscrizioni ancora aperte, spicca la presenza di alcune punte del movimento comasco, come l’allenatore di sci di fondo Simone Paredi, impegnato a Cancano; il forte camoscio Luca Albini, in ripresa dopo uno stop per infortunio, anche lui in azione in Valtellina, ma nella Rasura-Bar Bianco e Ilaria Bianchi nella Vararo-Crocetta, ultimo atto del Grand prix delle montagne varesine.

Alla terza edizione è già uno degli eventi più apprezzati in Alta Valtellina per gli amanti della corsa in montagna. Il Giro dei laghi di Cancano è una gara in altura di 18 km che presenta un dislivello positivo di 160 metri. Al via Simone Paredi. Il sormanese, tecnico di sci fondo, punta alle posizioni di vertice nella gara più lunga, la Energy2Run competitiva. Prevista anche la Short Run su un percorso di 10 km.

Sono 6,1 i chilometri da percorrere nella Rasura-Bar Bianco, corsa in montagna regionale a cronometro individuale, organizzata dal Gs Valgerola, con partenza dal Centro Polifunzionale di Rasura e arrivo al Rifugio Bar Bianco. Tra i favoriti rientra Luca Albini. Il camoscio di Dongo è in continua ripresa dopo il rientro.

Ci spostiamo nel varesotto e precisamente a Cittiglio, nella frazione di Vararo dove prenderà il via domenica l’ultimo atto dell’edizione 2021 del Grand prix delle montagne varesine. 3,1 km con un dislivello positivo di 330 metri per la gara in salita ricavata su parte del classico “Giro del Pozzo Piano” con l’arrivo ai 1.100 metri del monte Crocetta, base di lancio per i parapendii.

Al via Ilaria Bianchi; i portacolori del Campus Varese, Luigi Monti e Simona Ferrario e Antonio Scutti dell’Athletic Team Lario.

A Susa, in Piemonte è prevista il classico Challenge Stellina, organizzato dall’olimpionico dei 200 metri a Roma, Livio Berruti. A Bossico nel Bresciano si disputa invece il Colombina trail running.

© RIPRODUZIONE RISERVATA