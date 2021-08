Dilettanti, ultime amichevoli

Da domenica si farà sul serio Test e tornei per le squadre della provincia nelle diverse categorie

Nell’ultimo fine settimana sono scese in campo in gare amichevoli diverse squadre comasche del calcio dilettantisco in vista della ripresa ufficiale dell’attività, prevista per domenica con le prime partite di Coppa Italia e Coppa Lombardia.

Quadrangolare di prestigio a Seveso per il venticinquesimo anniversario di fondazione della Base 96: insieme ai padroni di casa c’erano Brianza Olginatese e le comasche Mariano (Eccellenza) e Alta Brianza (Promozione). Partite da 45’ che hanno visto le due comasche sconfitte in semifinale (Mariano 1-0 dalla Base 96, Alta Brianza 3-0 dalla Brianza Olginatese) e poi sfidarsi nella finale per il terzo posto, vinta dal Mariano 2-1.

Sempre per l’Eccellenza, pareggio tra sabato e domenica per la Pontelambrese, contro due squadre di Prima categoria, ovvero Lomazzo (3-3 a Ponte Lambro) e Giovanile Canzese (2-2 a Canzo).

In Promozione doppio test anche per l’Arcellasco, che dopo la vittoria 3-1 di sabato contro la Luciano Manara, ha perso 4-1 contro la Folgore Caratese, squadra di serie D.

«Le amichevoli estive contano il giusto – spiega Andrea Colombo, vicepresidente della società erbese – anche perché bisogna valutare la condizione di ogni avversario. Possiamo però dire che dopo queste due gare siamo fiduciosi e pensiamo di essere a buon punto».

Un po’ indietro invece, almeno sulla carta, l’altra comasca di Promozione, ovvero il Castello che ha giocato un triangolare a San Fermo della Battaglia contro due ambiziose squadre di Seconda come i padroni di casa dei Cacciatori delle Alpi e la Cdg Veniano.

Per i canturini di Marco Bertoni 0-0 con i sanfermini e 0-1 con la Cdg Veniano, in due gare da 45’, torneo vinto dai CdA che hanno battuto 1-0 la Cdg Veniano.

Altro triangolare di prestigio a Bellagio, dove si è giocato il primo “Trofeo del centrolago” alla memoria di Enrico Vola, storico dirigente della Bellagina. Bellagina e Menaggio, squadre di Prima categoria, hanno sfidato il Lezzeno, formazione di Seconda che ha vinto il torneo grazie all’1-0 con la Bellagina (rete di Rusconi) e all’1-1 con il Menaggio (Andreani e autorete di Gilardoni). Vittoria anche della Bellagina di misura sul Menaggio, sempre 1-0 e in gare da 45’.

«Siamo contenti di aver vinto questo torneo – ha dichiarato il tecnico del Lezzeno Nicola Dibenedetto – anche perché vincere un derby fa sempre piacere. A parte gli scherzi, sappiamo che questi risultati contano il giusto visto che siamo all’inizio della stagione, però la squadra sta lavorando e sta crescendo e sono molto fiducioso in vista delle prime partite ufficiali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA