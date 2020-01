Domani Cantù-Brindisi

In casa solo due sfide perse Appuntamento al PalaBancoDesio alle 17 per la prima giornata di ritorno. Nei 9 confronti diretti interni, Cantù ha vinto sette volte.

La prima giornata di ritorno inizia domani per la S.Bernardo-Cinelandia che alle 17 al PalaBancoDesio ospita l’Happy Casa Brindisi.

Cantù nelle 9 gare giocate in casa contro Brindisi ha perso soltanto due volte. Ed è accaduto, consecutivamente, nella stagione 2014-15 e 2015-16. Diciannove le gare giocate fino ad ora tra Cantù e Brindisi con i brianzoli in testa nel conto dei precedenti per 10-9, grazie al successo colto nella gara d’andata in Puglia che ha spaiato la situazione.

Quanto, invece, al confronto tra i due allenatori, Cesare Pancotto ha collezionato 10 vittorie contro Frank Vitucci, mentre quest’ultimo ne ha ottenute tre. Inoltre, 7-5 il bilancio di Pancotto contro Brindisi, mentre Vitucci contro Cantù vanta soltanto 13 vittorie in 34 gare.

