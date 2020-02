Doppio podio nel weekend Boleso, che talento Un argento e un bronzo in staffetta e sui 400 piani.

Alle quattordici ha corso la finale dei 400 piani, intascando un brillantissimo bronzo.

Quattro ore dopo è tornata sulla pista del palazzetto di Ancona come seconda frazionista dell’Atletica Lecco che ha conquistato l’argento nella 4x1 giro Juniores.

Senza dimenticare che il giorno prima aveva corso la batteria dei 400 per accedere alla finale. È stata una domenica “dura” per Clarissa Boleso, ai tricolori indoor, ma n’è valsa la pena. La luraghese è tornata dalle

Marche con due medaglie al collo. «Non è semplice fare tre gare in due giorni, nonostante ciò sono riuscita a concluderle con successo - spiega la velocista ex Us San Maurizio Erba -. Anche perché la tensione era tanta e non era facile da gestire. Però mi sono concentrata e ho cercato di divertirmi, che è la cosa più importante».

