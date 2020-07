È caccia al tricolore

Gli Arnaboldi nello stesso team Parte domani la rassegna per team. Oltre ai canturini, in campo anche Rottoli.

Partono domani i Campionati Italiani di tennis dei circoli affiliati: è caccia al tricolore o alla promozione.

Per la prima volta, i campionati si svolgono in estate: inizia quindi la caccia al tricolore vinto lo scorso anno dal Selva Alta di Vigevano tra gli uomini e del Tennis Club Prato tra le donne.

Torna così in campo dopo il lockdown anche la squadra del Tennis Club Como, che affronta il girone di serie D2 con il team maschile e con quello femminile, e con l’Under 16.

In serie A1, novità a Genova: i due cugini Arnaboldi, che erano attesi al derby Park Genova-Tc Genova, saranno invece dalla stessa parte. Andrea, professionista numero 282 al mondo, è infatti passato al Tennis Club Genova. E sarà di conseguenza in squadra con il cugino Federico: prima giornata in trasferta contro Crema, nel girone 3 di A1 ci sono anche Sinalunga e Comunali Vicenza.

Anche il comasco Lorenzo Rottoli scenderà in campo domani: tesserato con i romagnoli del Massa Lombarda, affronta la trasferta al Tennis Club Parioli.

Le prime classificate di ogni girone parteciperanno ad un tabellone di play off (semifinali) a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno al primo turno, integralmente sorteggiato.

Le squadre seconde classificate nei gironi manterranno il diritto alla partecipazione alla A1 nel 2021. Le squadre terze e quarte classificate parteciperanno ad un tabellone di play out.

