Ehi Libertas, c’è un vecchio amico Ma con Taranto sarà durissima In A2, Cantù gioca oggi in Puglia e il pronostico è tutto per la squadra di casa. Nel team avversario è da poco approdato Roberto Cominetti, in Brianza per cinque stagioni.

Ventiquattro punti per Taranto; nove per Cantù. Sette vittorie e quattro sconfitte per la prima che occupa il secondo posto in classifica, tre successi e otto ko per i canturini, che sono decisamente più dietro in graduatoria.

Visto così, il pronostico per la gara che si giocherà alle 17 di oggi al PalaMazzola di Taranto pare tutto indirizzato verso la squadra di casa, che è lì, seduta sulla seconda posizione della serie A2, in attesa che Bergamo perda qualche colpo qua e là.

La Pool Libertas, di contro, sta lentamente uscendo dal periodo più buio, quello che ha seguito il lungo stop causato dal contagio da Covid-19.

In attesa di omologa della gara di domenica, la Prisma nel recupero di mercoledì ha battuto 3-0 la Synergy Mondovì, squadra da cui pochi giorni fa è arrivato Roberto Cominetti, fino all’estate 2020 nella Città del mobile - esperienza durata per ben cinque stagioni - e ora pronto a una nuova avventura sportiva in Puglia.

