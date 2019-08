Europei Under 23, il lago c’è

Il body azzurro per quattro In partenza per la Grecia ci sono Rocek, Parravicini e Iacovitti (Lario) e Mondelli (Moltrasio)

Patrick Rocek, Greta Parravicini, Greta Iacovitti della Lario ed Elisa Mondelli della Moltrasio (più il bellagino Daniele Gilardino nel ruolo di collaboratore tecnico) costituiscono il poker comasco, tra 13 atleti della Lombardia, selezionato dal capo allenatore federale del settore, Spartaco Barbo al centro di preparazione olimpica di Piediluco per gli Europei Under 23, in programma a Ioannina in Grecia dal 7 all’8 settembre prossimi.

I test selettivi sulle acque del lago umbro, per la composizione della compagine azzurra, hanno riguardato la formazione di 16 equipaggi (9 maschili e 7 femminili) da mandare al campionato continentale con l’obiettivo di conquistare tante medaglie, come ai recenti Mondiali in Florida.

Giusto il tempo di rientrare appunto dal Mondiale Under 23 di Sarasota ed ecco rispuntare Elisa Mondelli protagonista della selezione in singolo senior femminile, guadagnando il pass per la Grecia. Selezione impegnativa anche nel settore pesi leggeri, dove il singolista chiamato in causa per difendere i colori azzurri, è Patrick Rocek, risultato il più veloce nel confronto con gli altri concorrenti nel singolo.

Doppietta Lario anche a bordo del quattro di coppia con Greta Parravicini e Greta Iacovitti, anche in questo caso protagoniste di una selezione molto dura ma vincente, insieme a Ludovica D’Epifano (Rowing Club Genovese) e Valentina Gallo (CUS Torino).

La preparazione della kermesse verrà ultimata nelle società di appartenenza, in attesa della partenza per Ioannina e del fischio d’inizio di una nuova sfida.

