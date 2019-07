Guarda un po’ chi si rivede Flowers è tornato tra gli amici L’indimenticato Bruce a Cantù per qualche giorno dà appuntamento ai tifosi domani per un aperitivo.

Qualche giorno in Puglia, ospite della residenza estiva in Salento del tifosissimo canturino di vecchia data Nando Cappelletti, nonché da sempre grande amico di famiglia, e ora qualche giornata a Cantù.

Sì, è ritornato alla base Bruce Flowers (una Coppa Campioni, una Coppa Coppe e uno scudetto nelle sue tre stagioni in Brianza tra il 1979 e il 1982), accompagnato dalla moglie Kathy. Il 62enne americano - che per l’occasione indossa un cappellino con la scritta “Make Cantù great again” - si sta vedendo in queste sere con gli amici e i compagni di quelle memorabili annate.

Ieri, ad esempio, la tavolata si è composta alla “Vecchia Trattoria” di Montorfano: tra i commensali Roberto Allievi, Pierluigi Marzorati, Ciccio Della Fiori, Beppe Bosa, Terenzio Galleani, Antonio Sala, Pietro Caldera. Flowers, inoltre, dà appuntamento per domani a tutti i tifosi che vorranno “ritrovarlo”; in particolare, l’invito è per un aperitivo a mezzogiorno all’Osteria del Boeucc a Cantù in via Ariberto da Intimiano.

