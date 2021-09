Il calendario Rane Rosa Debutto con Trieste L’esordio casalingo delle Rane Rosa avverrà il 30 ottobre contro la Florentia non si s ancora in quale piscina

Sarà la Pallanuoto Trieste la prima avversaria della Como Nuoto Recoaro al femminile: il calendario della serie A/1 appena diramato ha decretato che l’esordio delle Rane Rosa avverrà nel profondo est dello stivale. Diciotto partite, nove all’andata ed altrettante al ritorno, segnano la ripartenza con le vecchie formule di campionato.

Si inizia il prossimo 23 ottobre, appunto con la trasferta di Trieste, la regular season si chiuderà il 26 marzo 2022 con il match in Liguria contro Bogliasco. Sulla questione-piscina , massima incertezza: impianti disponibili ce ne sarebbero, da Monza a Legnano a Varese, il problema è reperire un tabellone elettronico per le esigenze minime del regolamento di serie A/1. A prescindere dal nome della piscina prescelta, l’esordio casalingo delle Rane Rosa avverrà il 30 ottobre contro la Florentia mentre la terza giornata vedrà lo scontro con le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania. L’unico derby della stagione è fissato alla quinta giornata, contro la Nuoto Club Milano, al termine del girone di andata (18-12) il torneo si fermerà per quasi un mese per riprendere il 18 gennaio. In due o tre occasioni la partita potrebbe essere anticipata.

1a giornatA

PN Trieste-Como Nuoto Recoaro

(23-10, rit. 15-01-22)

2a giornata

Como Nuoto Recoaro-RN Florentia (30-10, rit. 22-01)

3a giornata

L’Ekipe Orizzonte-Como Nuoto Recoaro (6-11, rit. 29-01)

4a giornata

Como Nuoto Recoaro-CSS Verona

(13-11, rit. 5-02)

5a giornata

NC Milano-Como Nuoto Recoaro

(20-11, rit. 19-02)

6a giornata

Como Nuoto Recoaro-S.I.S. Roma

(27-11, rit. 19-02)

7a giornata

Como Nuoto Recoaro-Vela Ancona

(4-12, rit. 12-03)

8 giornata

Plebiscito Padova-Como Nuoto Recoaro (11-12, rit. 19-03)

9 giornata

Como Nuoto Recoaro-Bogliasco

(18-12, rit. 26-03)

