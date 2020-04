Il derby delle donazioni Anche Fontana in campo Con un videomessaggio il governatore lombardo si schiera accanto ai tifosi di Cantù e Varese.

È il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il primo personaggio pubblico a sostenere la raccolta fondi “All togheter now” #vinciamoloinsieme che, per l’occasione, ha unito Pall. Cantù e Pall. Varese all’insegna delle donazioni solidali per contrastare, insieme ai rispettivi tifosi, l’avversario più forte del momento: il coronavirus.

Fontana, peraltro già sindaco di Varese, si è dichiarato «entusiasta per la lodevole iniziativa» e ha voluto far sentire alle due piazze la propria vicinanza con un videomessaggio che i due club hanno diffuso sulle proprie pagine Facebook.

«Le due tifoserie, avversarie da una vita - così Fontana -, si sono messe insieme per un’iniziativa con fini solidali. Spero di incontrarvi presto al palazzetto, intanto grazie per quello che fate e per il messaggio che lanciate».Con il ricavato (la dead line è fissata al 13 aprile) , Cantù sosterrà la Croce Rossa cittadina.

Link per donare: gofundme.com/f/vinciamolo-insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA