ItalBriantea84, ma non troppo

Soltanto in tre agli Europei Conto alla rovescia per la competizione, bruciano un po’ le mancate convocazioni

Conto alla rovescia per il via dei Campionati europei di pallacanestro in carrozzina in programma dal 4 al 12 dicembre a Madrid. Gli azzurri del selezionare tecnico Carlo Di Giusto debutteranno il 4 dicembre alle 11.45 contro l’Austria.

Tre i giocatori dell’UnipolSai Briantea84 presenti Filippo Carossino (capitano), Giulio Maria Papi e Driss Saaid. C’è comunque da dire che le convocazioni di Di Giusto hanno lasciato un po’ di amaro in bocca in casa canturina, alla luce delle esclusioni di nomi di spessore ed esperienza come Francesco Santorelli, Simone De Maggi e Jacopo Geninazzi.

Anche a livello di giovani non è stata premiata la Briantea84, visto che non andranno a Madrid né Luka Buksa né Lorenzo Bassoli.

Detto ciò, i biancoblù non convocati continueranno ad allenarsi a Meda agli ordini di coach Daniele Riva, in vista della ripresa del campionato prevista per l’8 gennaio con la trasferta a Reggio Calabria.

Inserita nel raggruppamento A, l’Italia, dopo l’esordio con gli austriaci, affronterà nell’ordine Israele, Turchia, Gran Bretagna e Olanda. Sfuma il derby targato Briantea84 tra Italia e Ian Sagar, con il gigante di Sheffield che ha dato forfait all’ultimo con la Nazionale della Gran Bretagna.

