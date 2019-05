Juniores, il campionato regionale

Montoli (nono) il miglior comasco L’atleta del Cc Canturino ha tenuto alto l’onore a Busto Arsizio

Il migliore dei comaschi, ieri pomeriggio all’arrivo della Piccola San Geo a Busto Arsizio, è stato Andrea Montoli.

Un nono posto che, al termine dei 125 chilometri della corsa valida quale campionato regionale per la categoria Juniores, ha sì premiato gli sforzi del corridore del Club Ciclistico Canturino 1902, ma non ha dato ai lariani in gara la soddisfazione di stare davvero alla ruota del fresco campione di Lombardia, Mathias Vacek. Il ceco del Team Giorgi ha infatti battuto tutti allo sprint, mettendo alle sue spalle dopo tre ore e 15’ di corsa Andrea Piccolo (Team Lvf) e Davide Persico (Cene).

Nel corso della gara, però, i lampi comaschi non sono mancati, con Marco Ceriani del Canturino e Lorenzo Galimberti dell’Energy Team di Albese con Cassano a inserirsi tra i ragazzi di testa in diverse fasi del Trofeo Mara. Dopo l’ultimo gran premio della montagna, negli otto di testa ci sono entrambi i fratelli Galimberti, con Francesco pronto a mettersi in mostra accanto al già citato Lorenzo.

ORDINE D’ARRIVO: 1) Mathias Vacek (Team Giorgi) che ha percorso 125 chilometri in tre ore 15’ (media oraria 38,462); 2) Andrea Piccolo (Team Lvf) st; 3) Davide Persico (Cene) st; 4) Tomas Trainini (Team Lvf) st; 5) Federico Chiari (team Giorgi) st; 6) Marco Manenti (Ciclistica Trevigliese) st; 7) Nicholas Norbis (Capriolo) st; 8) Andrea Gatti (Team Lvf) st; 9) Andrea Montoli (Canturino 1902) st; 10) Sergio Meris (Team Lvf) st.n

© RIPRODUZIONE RISERVATA