«La battaglia ce l’aspettavamo

Vittoria di grande significato» Nicola Brienza, coach canturino che allena Trento, commenta il successo della sua squadra contro la S.Bernardo-Cinelandia.

Sassari in trasferta, Brescia e Cantù in casa. La Dolomiti Energia Trentino vola e infila la terza vittoria consecutiva in campionato, con un successo che consente ai ragazzi del canturino Nicola Brienza di salire a quota 22 punti in classifica (11 vinte e 10 perse) e ribaltare anche la differenza punti con i brianzoli, che all’andata avevano vinto di sei lunghezze.

E ora i playoff sono lì, ad un tiro di schioppo. Ma guai a montarsi la testa.

Dal canto suo, il coach bianconero, ex allenatore proprio di Cantù, è enormemente soddisfatto: «Questa per noi è davvero una grande vittoria, importante per il momento della stagione, per la classifica, sotto tanti punti di vista. Per la prima volta in stagione abbiamo vinto tre partite consecutive in campionato, e lo abbiamo fatto battendo tre avversarie di livello: il nostro obiettivo era aprire il girone di ritorno con quattro vittorie in cinque partite e ci siamo riusciti. E per questa ragione posso dichiararmi soddisfatto».

Cantù ha provato anche a far crollare Trento con un grande avvio di terzo quarto, grazie a Burnell. Trento però non si è fatta sorprendere e ha saputo reagire con buona veemenza e una certa sostanza. «Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, conosciamo il valore dei nostri avversari - ha ripreso Brienza - però anche in quel momento del terzo quarto in cui Cantù ha fatto il break siamo rimasti sul pezzo senza mai calare di intensità e senza mai fare un passo indietro».

