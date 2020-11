La Libertas ha un vice Ecco Abbiati ex Monza Il suo battesimo in serie A2, sarà domani pomeriggio a Lagonegro. Dopo una seduta con la palla al PalaFrancescucci in programma alle 11 di oggi

La Pool Libertas ha il suo nuovo secondo allenatore. Si tratta di Lorenzo Abbiati, fino al 2019 al Vero Volley Monza e da domani per la prima volta sulla panchina di Cantù. Abbiati, 31 anni appena compiuti, succede a Massimo Redaelli, che dal 2012 a oggi è stato vice di Massimo Della Rosa prima, di Luciano Cominetti poi e, nei suoi primi mesi nella Città del mobile, anche dell’attuale coach Matteo Battocchio.

«Ho sempre lavorato nel Vero Volley Monza – commenta l’allenatore milanese (Abbiati è nato Melzo) - prima come allenatore e poi come scout. La Pool Libertas Cantù, per me, rappresenta una buona possibilità di crescita. Ho già avuto modo di parlare con Matteo Battocchio e ne ho avuto una buona impressione. Per quanto riguarda la squadra, conosco già tanti dei ragazzi in organico: avevo avuto modo di collaborare con loro sia nelle giovanili del Vero Volley Monza sia in nazionale. Credo si tratti di un bel gruppo, e sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni».

Il suo battesimo del fuoco, in serie A2, sarà domani pomeriggio a Lagonegro. Dopo una seduta con la palla al PalaFrancescucci in programma alle 11 di oggi, ci sarà il trasferimento in aeroporto e, di lì, il volo e un nuovo viaggio in pullman per raggiungere la Basilicata.

Domattina la consueta rifinitura prima della gara ufficiale, in programma alle 16, non alle 18 come di consueto. «Conosco poco la serie A2. Ho visto che ci sono buone squadre, con giocatori che già conosco dalla mia esperienza in SuperLega. Noi non siamo assolutamente male: abbiamo buone individualità e ce la giocheremo sicuramente con le squadre al nostro livello. Il fatto che non ci siano retrocessioni, peraltro, ci permetterà di giocare a mente più libera, e sono sicuro che questa condizione mentale ci aiuterà a fare qualche sorpresa», conclude Abbiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA