La maglia rosa di Amadeo

ora è al Museo del Ghisallo Inaugurata la sezione paralimpica, tra i cimeli anche la divisa della campionessa di Cermenate

Il Museo del Ghisallo allarga i propri orizzonti e lo fa aprendo le porte al ciclismo paralimpico. Inaugurazione, tra l’altro, non in un giorno qualunque, ma in occasione del passaggio del Lombardia professionisti su colle del Santuario.

E nella prestigiosa collezione a Magreglio, che si affianca a quella già nota in tutto il mondo, ecco comparire la maglia rosa del Giro d’Italia handbike, che Roberta Amadeo, campionessa di Cermenate, ha donato ai responsabili della struttura.

