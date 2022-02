Le finali di Coppa Itallia

saranno in Abruzzo Manca solo l’annuncio, ma non sembrano esserci più dubbi. La manifestazione è in programma dall’11 al 13 marzo

Final Eight di Coppa Italia di serie A2 e B a Roseto degli Abruzzi, con campo d’appoggio per i quarti di finale a Chieti. Manca solo l’annuncio, ma non sembrano esserci più dubbi. La manifestazione è in programma dall’11 al 13 marzo e si svolgerà al PalaMaggetti con otto squadre di A2 che si sfideranno con questo tabellone: Udine-Chiusi, Ravenna-Pistoia, Cantù-Verona e Scafati-Casale Monferrato. I quarti di finale di A2 si disputeranno al PalaTricalle di Chieti.

Intanto si gioca la 20ª giornata del girone Verde, che comincia stasera alle 20.30 con l’anticipo Urania Milano-Pistoia, che sarà seguito con attenzione anche a Cantù, essendo i toscani avanti di 2 punti rispetto alla S.Bernardo. Domani alle 16 altra sfida importante per Cantù, ossia Udine-Capo d’Orlando, alle 17 in programma Mantova-Casale Monferrato e Trapani-Bakery Piacenza. Tutte le altre sfide, vale a dire Ucc Piacenza-Torino, Treviglio-Biella e Orzinuovi-Cantù cominceranno alle 20.

Stagione finita, infine, per Elijah Childs: il giocatore di Trapani, infortunatosi domenica a Desio, ha riportato oltre alla lesione totale del menisco mediale, anche una lesione parziale del legamento crociato anteriore.

