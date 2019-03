Le tifoserie sempre legate

Gemellaggio da rinvigorire Domani Pesaro-Cantù: all’andata la curva ospite espose uno striscione polemico contro Gerasimenko.

Partita sempre importante per i tifosi, la sfida di domani nelle Marche tra Pesaro e Cantù è un’occasione per rinsaldare vecchie amicizie, visto che c’è un legame molto forte da anni. Qualche canturino è già partito, qualcuno lo farà in giornata, domani da Cucciago partirà un pullmino per la partita e per rinnovare il gemellaggio con i tifosi di casa.

Che, prima della partita di andata dello scorso 19 novembre, appoggiarono la serata dell’orgoglio, aggiungendosi ai tifosi canturini e comaschi che diedero vita a una manifestazione sul piazzale del palazzetto. Furono intonati cori, esposti striscioni e accese torce: in quei giorni, la fine di Cantù sembrava vicinissima, c’era anche l’ipotesi di un’esclusione dal campionato. I tifosi pesaresi, nel settore ospiti di Desio, esposero uno striscione polemico contro Gerasimenko: “Nessun serpente potrà mai uccidere un’aquila - Avanti Eagles”.

Ora, come si sa, lo scenario è cambiato. E così, trasferta, gemellaggio e partita sono salve.

