Libertas, girone a 14 squadra

Con piazze storiche e ambiziose Ufficializzata la formazione dei due gruppi per la serie A2 maschile

È ufficiale: la Pool Libertas parteciperà al prossimo campionato di serie A2 Credem Banca. La Lega Pallavolo Serie A ha infatti individuato le 27 squadre che parteciperanno alla stagione 2018-2019, con Cantù che, per la settima volta nella sua storia (sesta consecutiva), giocherà nella serie cadetta.

Divisa in due gironi, l’A2 avrà 14 squadre nel girone Blu – quello di cui farà parte la Libertas – e 13 nel girone Bianco. Il novero dei partenti è prestigioso. I canturini, infatti, affronteranno due squadre bergamasche, la storica Olimpia Bergamo e la Tipieffe Cisano Bergamasco, due piazze importanti per la pallavolo come Cuneo Sport (con la denominazione Piemonte Volley campione d’Italia nel 2010) e la Gas Sales Piacenza (campione d’Italia nel 2009) e, per restare al Nord, la neopromossaTinet Prata di Pordenone.

Scendendo lungo lo Stivale ci saranno Sieco Service Ortona, Videx Grottazzolina e le laziali Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania e Club Italia Crai di Roma. Cantù in terra di Puglia contro Gioiella Gioia del Colle, Pag Taviano e Materdominivolley.it Castellana Grotte, con una puntata in Sicilia per affrontare la Messaggerie Artec Catania.

