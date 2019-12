Lurago d’Erba alla ribalta con il Cross della Vigilia Di scena domani l’edizione n.24 con partenze dalle 11.30. È promossa dalla Sport Management Organization.

Lo scorso anno furono all’incirca 300. Un numero considerevole, specie dando un’occhiata alla data prescelta - quella del 24 dicembre, vale a dire domani... - certamente meno felice d’altre in termini di impegni un po’ per tutti.

Di sicuro, però, il tradizionale Cross della Vigilia di Lurago d’Erba è, per gli appassionati del settore, un appuntamento unico, quasi irrinunciabile.

Per la 24a volta, i terreni erbosi alle spalle del complesso scolastico del paese ospiteranno una prova che prestigiosa è dir poco, con tanti concorrenti di classe pronti a darsi battaglia per la vittoria finale.

Promossa dalla Sport Management Organization, la manifestazione ha nella Poliform il suo sponsor di riferimento.

Valido come prova del Trofeo Lombardia, l’evento ricorderà come sempre il suo ideatore e organizzatore per oltre venti edizioni, ossia quel Giovanni Bartesaghi alla cui memoria la Smo dedica fin dalla sua prematura scomparsa la corsa.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 in via Carlo Porta. Da lì si aprirà il percorso fuoristrada che, tra asfalto ed erba, assegnerà i premi in palio alla fine della giornata. L’inizio delle ostilità è previsto attorno alle 11.30, con chiusura delle prove verso le 16.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA