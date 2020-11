Marturano fa il salto tra le big

«Proverò a partire subito forte» La giovane marianese pronta a entrare nella categoria Elite

C’è una crescita, costante, da confermare e un ingresso a testa alta tra le “grandi” del pedale, italiane e non. A nemmeno 23 anni, Greta Marturano si sente pronta a lottare fianco a fianco con le migliori del ciclismo in salsa femminile, forte d’un temperamento che fa della bicicletta la sua attuale ragione di vita («Se vuoi farlo a un certo livello, devi davvero impegnarti al massimo», racconta) e d’un ottimismo che le fa guardare alla nuova stagione con il sorriso sulle labbra.

L’attuale lockdown, almeno a livello di forma, non la spaventa. «Farò un paio di settimane di scarico, completamente ferma», spiega la ragazza di Mariano Comense che corre ormai da un paio d’anni con la maglia della Top Girls Fassa Bortolo. «Passata la pausa – dice – inizierò la preparazione invernale. In programma c’è il lavoro in palestra, la corsa a piedi, il nuoto e la mountain bike. Le prime due o tre settimane di ripresa saranno così, con tabelle molto chiare a dirmi cosa fare. Da lì in poi inizieranno le prime uscite, non lunghissime, in bicicletta», continua.

Nonostante il Covid-19, il 2020 «è andato bene un po’ a tutte le ragazze della squadra»; Marturano ha impreziosito la sua annata con la maglia bianca della Settimana Valenciana e una vittoria al Giro delle Marche. In aggiunta qualche piazzamento qua e là, un Giro d’Italia completato e il settimo posto finale all’Italiano di poche settimane fa. «Nonostante tutto è stata una bella stagione, anche perché inaspettata. Dopo il cambio dei preparatori non sapevo come sarei arrivata all’esordio, invece tutto è andato bene. Sono riuscita a pedalare bene sia all’inizio sia alla fine della stagione, mantenendo sempre un buon livello. Sono soddisfatta, anche se avrei potuto fare qualcosa di più al campionato italiano. Va bene così, comunque», sottolinea. Il 2021, come detto, sarà l’anno di passaggio da Under 23 a Élite, un passo in avanti importante soprattutto per chi, e Marturano è una di quelle, vuole continuare a correre, e per giunta da protagonista. «Quest’anno mi è servito tanto per crescere sia dal punto di vista fisico-atletico, sia mentale. Sono sicuramente più consapevole dei mezzi di cui dispongo e leggo in modo più efficace le gare. Non so, ovviamente, come potrà essere il 2021; per quanto mi riguarda, però, cercherò di partire subito forte, così come lo scorso anno, per la Valenciana di febbraio».

Il ciclismo, al momento, è tutto il suo mondo. «Mi piacerebbe iscrivermi all’università perché mi piacerebbe studiare ciò che ha a che fare con la nutrizione. Il problema è che questo tipo di facoltà sono a frequenza obbligatoria e, dunque, o vado in bicicletta, o vado all’Università. Per il momento ho scelto la prima; domani, vedremo», conclude Marturano

© RIPRODUZIONE RISERVATA