Mercoledì ultimo test Il Trofeo Fabio e Simo Cantù affronterà Torino alle 20.30 al palasport “Vitale Broggi” di Senna, come già successe l’anno scorso

Il “Trofeo Lombardia è la penultima tappa del precampionato della Pallacanestro Cantù. Giovedì va infatti in scena un altro momento molto importante, soprattutto per la tifoseria, vale a dire il “Trofeo degli Angeli” (ex “Fabio e Simo”), appuntamento annuale del precampionato canturino in memoria dei tanti supporter scomparsi, organizzato dal club in collaborazione con Tic. Quest’anno l’avversaria dell’Acqua S.Bernardo sarà il Basket Torino, società nata la scorsa estate dopo il fallimento dell’Auxilium. Iscritta al campionato di serie A2, la formazione piemontese ha acquisito i diritti dalla Cagliari Dinamo Academy, ex società satellite della Dinamo Sassari. Cantù e Torino si affronteranno mercoledì 18 alle 20.30 al palasport “Vitale Broggi” di Senna, teatro del trofeo anche due anni fa. I biglietti si acquisteranno direttamente alle casse, a partire dalle 19: prezzo 10 euro, ridotti (under 14 e soci Tic) 5 euro.

Intanto, prosegue fino a giovedì 26 – giorno del debutto di Cantù in campionato contro Brindisi – la campagna abbonamenti “RiparTiamo Cantù”. I prezzi: parterre gold 960 euro, parterre silver 710 euro (ridotto 550), tribuna primo anello 455 euro (ridotto 360), gradinata primo anello 330 euro (ridotto 270), curva e secondo anello 255 euro (ridotto 205). Riduzioni e altre scontistiche per soci Tic, famiglie e universitari su www.pallacanestrocantu.com. I tifosi canturini che intendono acquistare la tessera possono prenotarla anche oggi alle casse del PalaBancoDesio.n

