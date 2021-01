(Foto by foto Cusa)

Nuovo presidente regionale Vince Tavecchio al fotofinish 380 voti per il pontelambrese, contro i 366 raccolti dal suo sfidante, Pasquali.

Carlo Tavecchio è il nuovo presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lnd-Figc. Il 77enne ragioniere di Ponte Lambro ha vinto le attese elezioni contro lo sfidante bresciano Alberto Pasquali.

Una vittoria al fotofinish quella arrivata durante l’assemblea ordinaria elettiva che ha visto per la prima volta al voto online - non senza qualche problema - 751 società delle 1,086 aventi diritto. Tavecchio ha infatti superato lo sfidante per soli 14 voti: 380 contro 366.

Per Tavecchio è questa la seconda volta alla presidenza del Crl; ci era infatti già stato dal ’96 al ’99, per poi arrivare qualche anno più tardi a capo della Figc.

Con lui sono stati eletti al consiglio direttivo anche tutti e 13 i candidati della sua squadra. Quindi sono stati rieletti anche i due consiglieri comaschi Lucio Introzzi e Mario Tavecchio.

