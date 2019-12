(Foto by Edoardo Ceriani)

Carlo Recalcati premiato al Coni di Roma (Foto by Edoardo Ceriani)

Palma d’oro a Recalcati Con lui altri quattro comaschi Premiati i canottieri Igor Pescialli e Alberto Belgeri, con l’ex ct del remo Giuseppe Polti e il ciclista paralimpico Paolo Cecchetto

Erano in cinque a Roma per la consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza assegnata dal Coni. Cinque comaschi che hanno dato lustro allo sport italiano, capeggiati da Charlie Recalcati: sul palco, i presidenti del Coni, Giovanni Malagò, del Comitato Paralimpico Luca Pancalli, con il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nelle vesti di premiatori.

Una cerimonia che ha visto protagonisti ben due canottieri bellagini, campioni del mondo nel 1986 a Nottingham nel due di coppia, vale a dire i collari d’oro Alberto Belgeri e Igor Pescialli: anche quest’anno sono stati insigniti con il prestigioso riconoscimento anche alcuni atleti che si sono fregiati del titolo iridato prima del 1995, anno in cui il Coni ha cominciato ad assegnare i collari d’oro. E, con i due canottieri, c’era anche il loro allenatore Giuseppe Polti, a lungo ct della Nazionale, insignito della palma d’oro. Premio che ha ricevuto anche il canturino Charlie Recalcati, ex ct dell’Italbasket, tre volte campione d’Italia con Varese, Fortitudo Bologna e Siena.

Infine, Paolo Cecchetto, ciclista paralimpico comasco in forza alla Team Equa di Pavia - oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 - è stato invece premiato per il successo ai Mondiali paralimpici disputati a Emmen, in Olanda, nella staffetta crono a squadre disputata lo scorso settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA