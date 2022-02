Elisa Pastorelli in azione

Pastorelli, prova di carattere: è bronzo

Due terzi posti anche tra le esordienti Podio, nelle Promesse, nel regionale di cross di Arcisate. Delude Peverelli, sedicesima. Brave le giovanissime: Raccagni e Girardi brillano a Cinisello

Tocca ancora ad Elisa Pastorelli illuminare il campionato regionale di cross. L’albavillese è stata, sui prati di Arcisate, l’unica medagliata comasca, con il bronzo nella categoria delle Promesse.

Due terzi posti sono arrivati anche da Cinisello dove era in programma la tappa del Cross per tutti, grazie ad Anna Raccagni e Francesca Girardi, nella categoria Esordienti.

La migliore del team comasco

L’edizione numero 26 del cross di Arcisate, assegnava le maglie di campione della Lombardia di cross per le categorie Allievi, junior, Promesse, Senior, di ambo i sessi. Elisa Pastorelli, specialista della corsa in montagna (dove ha anche indossato a Mondiali ed Europei la maglia della Nazionale) sa farsi valere anche nelle campestri.

Ed ieri lo ha confermato sui prati della località varesina, intascando il terzo posto tra le Under 23. L’albavillese ha avuto anche il merito di essere quinta nella classifica complessiva femminile (Senior e Promesse) a 1’37” da Alice Gaggi (anche lei una specialista della montagna). La comasca, portacolori dell’Atletica Lecco è stata la terza tra le Under 23 alle spalle di Aurora Bado (oro con + 1’21” su Pastorelli) e Nicole Acerboni (argento, + 22”9). Giornata poco felice invece per Elisa Peverelli tra le Allieve. La portacolori dell’Ag Media sport Gravedona poteva aspirare ad essere tra le protagoniste ed invece ha dovuto accontentarsi del 16° posto con un gap di 2’00” dalla bergamasca Alessia Pellegrini.

Piazzamenti e medaglie

Negli Juniores maschili nono posto di Giorgio Pozzi del Cus Insubria Varese/Como con il tempo di 25’30” ed un distacco di 2’07” dal primo della classe, Saber Zinoubi del Vallecamonica. Nelle Promesse maschili il miglior comasco è stato Ali Islam del Pro sport running Academy Mariano, 14°. Da segnalare il 28° posto nella classifica assoluta maschile e il secondo tra gli SM40 (non si assegnava però il titolo regionale) per Giordano Montanari (Free-zone).

Nelle categorie giovanili (senza i titoli lombardi in palio) tra i Cadetti 7° Antonio Morabito del Pro sport running Academy, ad 1’05” dal vincitore il gaviratese Riccardo Ambrosio. Tra le Ragazze Francesca Morabito del Pro sport running Academy ha intascato il 6° posto a 16” dalla vincitrice, la saronnese Anna Maira e a 13 dal bronzo. Passiamo alle soddisfazione tra i più giovani nel Cross per tutti sui prati di Cinisello. La categoria “medagliata” per i comaschi è stata quella delle Esordienti.

Tra le nate nel 2013 terzo posto per Anna Raccagni, portacolori dell’Atletica Triangolo Lariano. La giovane comasca ha accusato 8 secondi dalla vincitrice, la milanese Maria Mauri. Indossa la casacca dell’Atletica Rovellasca Francesca Girardi, l’altro bronzo made in Como. La rovellaschese tra le Esordienti 2011 ha chiuso a 8” dalla vincitrice, la besanese Sara Mottadelli. Ha sfiorato il podio Corrado Rossetti. L’esponente dell’Atletica Triangolo Lariano è stato 4° nella categoria degli SM40. Tra i Ragazzi buon 6° posto per Filippo Galli dell’Atletica Rovellasca nella gara vinta dal monzese Fabrizio Landini.

