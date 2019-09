Pecchia è nel mirino della Virtus Bologna Questa sera alle 20.30 a Senna si gioca il “Trofeo degli Angeli” tra Cantù e Torino, ma intanto tiene banco un’insistente rumor di mercato.

Una voce rimbalza con insistenza da Bologna: Andrea Pecchia sarebbe in trattativa con la Virtus, che deve rimpiazzare Pietro Aradori. C’è davvero il rischio che il giocatore che ha infiammato Desio al “Trofeo Lombardia” passi alle “V Nere”? Al momento, sembra di no, anche se la società, intesa come Pallacanestro Cantù, preferisce non commentare la questione. Fantamercato? È possibile. Certo è che se arrivasse un’offerta - un buyout - da far saltare sulla sedia qualche dirigente di Cantù, difficilmente si direbbe di no, specialmente in questo momento in cui le finanze canturine non sono certamente floridissime. Ma, a quanto pare, Bologna non avrebbe fatto proposte concrete.

Intanto, il giocatore - tra i protagonisti del precampionato di Cantù -, sarà uno dei più attesi al “Trofeo degli Angeli” che si disputa stasera alle 20.30 al palasport “Vitale Broggi” di Senna Comasco. Cantù ospita Torino, come due anni fa: allora l’Auxilium - fallita ed esclusa dal campionato l’anno scorso - oggi il Basket Torino, sponsorizzato Reale Mutua, che si è iscritto all’A2, dopo aver acquisito i diritti dalla Cagliari Dinamo Academy.

I biglietti si acquisteranno alle casse, a partire dalle 19: prezzo 10 euro, ridotti (under 14 e soci Tic) 5 euro.

