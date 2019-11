Polisportiva Fino: al via

l’avventura tricolore Il team femminile alla rassegna tricolore a squadre Gold Allieve che si disputa da domani a Forlì.

Sono le campionesse del futuro. Anche la Polisportiva Fino Mornasco, è presente al campionato italiano a squadre Gold Allieve di artistica femminile che inizia domani a Forlì. Beatrice Marcato (capitano) Alice Beretta, Martina Peri e Giulia Gulizia guidate dagli allenatori Rossella Iadicicco e Stefano Cattaneo, hanno portato (grazie all’oro della Lombardia e dell’interregionale) la società del presidente Betty Francescucci, tra le migliori 40 d’Italia, tra le giovani promesse, nella categoria A2.

«Hanno lavorato tantissimo nella nostra palestra di Fino, per pulire al meglio gli esercizi - spiega la direttrice tecnica finese, Laura Rizzoli -. Il primo obiettivo è quello di entrare nella finalissima a dieci e poi di salire sul podio». La Polisportiva è nel secondo girone a dieci squadre e deve chiudere tra le prime due. Altri due posti per la finale saranno assegnati alle società escluse, che hanno ottenuto i punteggi più alti.

Domenica si ripartirà da capo per la conquista dello scudetto e delle medaglie. «I presupposti per fare bene ci sono tutti - conclude Rizzoli -. Sarà indispensabile però fare una bella gara. Le ginnaste, pur essendo ancora giovani, non dovranno farsi prendere da ansie o paure, pensando alle possibilità di emergere. Dovranno stare tranquille e giocarsela sino in fondo»

