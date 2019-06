Porro rivuole il tricolore

E sarà azzurro all’Europeo Domenica il guanzatese gareggerà con ambizioni al campionato italiano di mountain bike

Arrivano gli appuntamenti più importanti per il biker guanzatese Samuele Porro (Trek Selle San Marco): il campione italiano in carica della specialità marathon di mountain bike punta a riconfermare il suo tricolore conquistato l’anno scorso a Sestriere (To). Intanto, la commissione gare del settore fuoristrada della Fci ha ufficializzato la lista degli atleti che difenderanno i colori della nazionale azzurra al prossimo campionato europeo marathon, gara che si disputerà domenica 7 luglio a Kvam in Norvegia: tra questi è inserito anche quello di Porro. «L’anno scorso in Italia, a Spilimbergo, conquistai un ottimo secondo posto. Ovviamente punto a conquistare uno dei tre gradini del podio. Ma adesso - spiega Samuele Porro - penso all’Italiano di domenica in Abruzzo».

Domenica, infatti, ad Aielli (Aq) si correrà la Silente Bike Marathon gara di 108 km che propone un dislivello di 3.531 metri. «La prima salita è dura e selettiva con la discesa molto tecnica - spiega il guanzatese -. È comunque una gara scorrevole, soprattutto nella seconda parte. Sarà una gara molto tattica». Samuele Porro ha già vinto il tricolore marathon nel 2014 a Grumello del Monte (Bg), nel 2015 a Nemi (Rm), nel 2018 al Sestriere (To). Saprà concedere il poker Porro? « Parto per vincere come peraltro faranno i miei soliti avversari. Da Ragnoli, a Longo, al mio compagno di squadra Rabensteiner. La risposta l’avremo domenica»

In gara (si preannuncia la presenza di 1.200 concorrenti) per i colori comaschi, anche Annabella Stropparo (Élite) e il folto gruppo dei master in rappresentanza di alcuni team affiliati alla Fci di Como.



© RIPRODUZIONE RISERVATA