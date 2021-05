Procida adulto e... vaccinato Resta nel giro Azzurro È sicuramente tra i papabili azzurri che parteciperanno al torneo preolimpico di Belgrado, che si svolgerà dal 29 giugno al 4 luglio

Gabriele Procida vaccinato contro il Covid.

La notizia è che l’ala-guardia di Lipomo, esplosa quest’anno in serie A con la S.Bernardo Cantù, è sicuramente tra i papabili azzurri che parteciperanno al torneo preolimpico di Belgrado, che si svolgerà dal 29 giugno al 4 luglio.

Il torneo mette in palio un posto per le Olimpiadi Tokyo, è quindi un’ottima vetrina – oltre che l’unica occasione di qualificazione per l’Italia – in vista della manifestazione. Il talento di Cantù resta in corsa per una maglia azzurra.

Non si hanno certezze sulla convocazione del diciannovenne Procida, ma sembra scontato – e la vaccinazione effettuata in una fase in cui i giovani della sua età non rientrano ancora nel programma è un segnale in tal senso - che Gabriele rientrerà quantomeno tra gli azzurri scelti per il ritiro in vista del preolimpico, che si svolgerà a Pinzolo dal 5 al 13 giugno.

L’appuntamento in Trentino sarà per tutti quegli atleti nel giro della Nazionale non impegnati nei playoff di serie A, che si concluderanno a metà maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA