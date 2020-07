Pronti via, Cerutti “presente” Con un bel podio in Toscana Terzo posto per il comasco nella prima prova del campionato italiano di enduro

Quest’anno il campionato italiano Enduro è cominciato in Toscana, a Castiglion Fiorentino, nella città natale di uno dei più grandi piloti dei rally raid, il compianto Fabrizio Meoni. Una gara decisamente degna di un tricolore dove anche i ragazzi del Moto club Intimiano hanno fatto la loro parte.

Ancora una volta il migliore dei nostri fuori stradisti è risultato Jacopo Cerutti che non va ricordato solo perché ottimo dakariano ma anche perché in passato è stato campione d’Europa proprio di enduro. Il terzo posto nella categoria Senior 450 con la Husqvarna è il suo biglietto da visita per la stagione.

