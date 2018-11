Puppi è il leader della classifica mondiale Il guanzatese al comando sulla base dei risultati delle gare internazionali di alto livello.

Francesco Puppi guarda tutti dall’alto in basso. Il guanzatese (26 anni) è il leader del ranking mondiale maschile, del Mountain running, la classifica a punti, introdotta quest’anno, dalla Wmra (World Mountain Running Association).

Un primato che conferma il giovane portacolori dell’Atletica Vallebrembana, nel gotha della corsa in montagna mondiale.

La classifica per determinare i migliori specialisti, è stilata in base ai risultati ottenuti nelle principali gare del calendario internazionale, nell’arco degli ultimi dodici mesi: la classifica di Coppa del Mondo, i due Mondiali (classico e lunghe distanze), le 5 prove di Coppa del Mondo, i 5 campionati continentali, le 6 gare di Golden Trail Series, i campionati nazionali e altre 28 gare selezionate per qualità organizzative e agonistiche.

Puppi si è reso protagonista della stagione piazzandosi secondo in Coppa del Mondo, dopo aver conquistato la tappa italiana di Malonno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA