Stage protetto, e si ricomincia

Il Pool Cantù porta tre atleti Gli atleti brianzoli iniziano oggi sul lago di Scanno, in Abruzzo, una settimana di ritiro nell’ambito del Progetto Cross triathlon

Uno stage “protetto” dalla Fitri (federazione italiano triathlon). Cinque atleti del Pool Cantù iniziano oggi sul lago di Scanno, in Abruzzo, una settimana di ritiro nell’ambito del Progetto Cross triathlon, promosso dalla Federazione. Tommaso Gatti, Matteo Bozzato e Andrea Zanenga, “guidati” dal tecnico Bruno Sorrentino, resteranno sino al 3 luglio, nella località abruzzese, sede del celebre Xterra, annullato quest’anno per la pandemia.

Anche Fausto Fognini e Francesco Figini hanno ricevuto la convocazione, ma hanno dovuto rinunciare per motivi familiari.

Così coach Sorrentino, che è il responsabile tecnico del progetto federale, che ha l’obiettivo di far crescere, in maniera esponenziale, il triathlon cross (che si corre con la mountain bike), ha voluto premiare il giovane Nicolò Galli (16 anni di San Fermo), una delle promesse della categoria Youth B e Omar Merazzi, in costante ascesa.

«Faremo una settimana di stage, dove potremo allenarci su un percorso tra i più tecnici al mondo - spiega Sorrentino -. Abbiamo ripreso, dopo la lunga pausa, ma adesso, rispettando le regole del distanziamento sociale e tutte le norme, potremo mettere nel motore, un bel po’ di “pratica”».

Le gare sono ancora lontane - molto dipenderà dall’andamento della pandemia - ma i canturini vogliono farsi trovare preparati. «L’ultimo giorno - aggiunge Sorrentino – faremo un test sul percorso dell’X terra. Andremo a tutta, per verificare la condizione».

Il test sarà una “gara virtuale”. I tempi ottenuti infatti saranno confrontati con quelli delle altre tre squadre che effettueranno lo stage a Scanno, su invito della Fitri.

Per il Pool Cantù la “chiamata” è il riconoscimento della qualità del gruppo, che, a livello di cross, può contare su campioni del calibro di Gatti (che ha vinto il titolo iridato Under 23 nel 2019), Bozzato e Zanenga, un trio da favola.n



