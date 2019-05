Tappa italiana di Coppa del mondo In gara anche Amadeo e Todisco Da oggi a sabato nelle Marche c’è attesa per i portacolori del Bee and Bike Bregnano.

La Bee and Bike di Bregnano si presenta ai nastri di partenza dell’unica tappa italiana di Coppa del mondo di handbike schierando i suoi atleti di punta. L’evento - ieri si è svolta la cerimonia di apertura, gare da oggi a sabato - si svolge a Corridonia, nelle Marche, e vedrà al via i comaschi Roberta Amadeo e Claudio Conforti Todisco.

Dopo l’ultima visita medica Uci, la Amadeo è stata inserita nella categoria WH2 - numeri e categorie sono assegnati in relazione alla gravità dell’handicap dell’atleta - e sarà in gara già oggi nella crono, in un percorso ad altissimo coefficiente di difficoltà: nove chilometri, di cui tre da percorrere in salita con tratti impegnativi - con pendenze anche al 13% - e arrivo in piazza del Comune.

La prova in linea è invece in programma sabato mattina, con un anello da quasi 8 chilometri e mezzo (di cui 2,5 in salita) da percorrere quattro volte: il sogno è arrivare in Nazionale per disputare i Mondiali.

Stesso programma - ma su distanze ancora più impegnative - anche per Conforti Todisco, nella categoria MH5: oggi la crono, sabato la gara in linea con ottime aspettative, dal momento che il porlezzese si è imposto nell’ultima gara internazionale.

