Tecnoteam, è caccia al primato Ma Don Colleoni che ne pensa? Reduce dai successi nelle prime due partite, l’Albesevolley torna stasera davanti al proprio pubblico.

In casa, contro la Pallavolo Don Colleoni, la Tecnoteam non può rallentare il passo fin qui tenuto. Due vittorie, seppur la seconda al tie-break, in altrettanti turni del campionato di serie B1 raccontano di una squadra, quella di coach Cristiano Mucciolo, che sembra aver avviato il girone A con il piglio giusto, complice l’affiatamento in crescendo tra le sue componenti e quel pizzico di qualità in più che, rispetto al roster degli ultimi anni, sta facendo la differenza, almeno fino a prova contraria.

Dopo la vittoria all’esordio ai Pedretti contro la Conad Alsenese per 3-1 e la vittoria in terra di Piemonte per 3-2 al cospetto della Lilliput Settimo Torinese, una tra le compagini accreditate (al fianco di Albesevolley, ovviamente) al successo finale, questa volta la palestra di Albese con Cassano è chiamata a ospitare un incontro difficile contro Trescore Balneario, una società ormai da alcuni anni impegnata nella costruzione di un gruppo all’altezza della categoria e, chissà mai, perfino del salto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA